¿Habrá consecuencias? El fotógrafo que le habría ganado el caso a Livia Brito, recibió su equipo en malas condiciones

Ernesto Zepeda, el fotógrafo que le habría ganado el proceso legal a Livia Brito, asegura que recibió su cámara en condiciones deplorables. ¿Tomará nuevas acciones legales?

