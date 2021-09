FOTOS: ¡Anuncio inédito en Quiero Cantar! ¡Checa todo en imágenes!

Descubre lo mejor de la semana en Quiero Cantar. ¡Las mejores presentaciones y todas las sorpresas!

Como cada semana en Quiero Cantar, tuvimos de todo sobre el escenario, desde nuevas voces como la de Tabata y Flor Rubio, hasta sorpresas inesperadas como Anette cediendo su lugar a quiene sería el concepto eliminado el viernes.

El chef Mariano tuvo buenas actuaciones con ‘Princesa tibetana’ y ‘Antro’, sin embargo, quedaron a deber en relación a otras puestas, por lo que su puntaje lo mandó al viernes de sentencia.

¡Los nuevos conceptos musicales tienen mucho talento que ofrecer!

Tabata hizo su debut con un tema de Belanova, el cual aplaudieron los jueces porque entró con mucha decisión al reality y para ser su primera semana lo hizo muy bien, al igual que Flor Rubio, quien nos presentó un lado muy rockero que no conocíamos de ella; sin embargo, las calificaciones no les ayudaron y ambas estuvieron sentenciadas en su primera semana.

El Capi nos sorprendió cantando ‘Vive’, de Napoléon, y en su segundo tema de la semana llegó con Melissa, de Matisse, quien lo apoyó con su tema para lograr un 10 perfecto, hecho que lo colocó frente a Kristal en el reto de lipsync. Él se vistió de Shakira y Kris de Pedro Infante, y aunque ambos estuvieron increíbles, los dos puntos se los quedó El Capi.

Natalia no tuvo una buena semana con las canciones ‘No controles’ y ‘Quítame ese hombre’, hecho que la llevó hasta el viernes de sentenciados. Por su parte, Gaby cantó en su primer día ‘Celos’ y el jueves ya no pudo cantar debido a una infección en la garganta, con lo que terminó directo en la lista de quienes cantarían el viernes.

Brissia se sacó una gran espina con el tema ‘Leona dormida’, pues todos los jueces la calificaron con un 10. Quienes también lo hicieron increíble fueron Anette y Los Destrampados, por lo que se enfrentaron en el reto de lipsync. Anette se convirtió en morena para interpretar ‘Arrasando’ de Thalía, y Los Destrampados, en específico Joss, se pintó de una linda rubia para ponerse en los zapatos de Elsa, de ‘Frozen’.

¡El viernes de sentencia fue una montaña rusa!

El viernes de sentencia nos trajo muchas sorpresas, pues mientras unos defendieron a capa y espada su lugar, otros no lograron el resultado que esperaban, y Gaby no logró presentarse debido a que continuaba con su infección, esto la llevó a quedar eliminada, sin embargo, Anette le cedió su lugar para que continuara con la competencia, ya que ve mucho futuro en ella y además nota el cariño que toda la gente le tiene.