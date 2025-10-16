¡Rompió el silencio y estalló! Francisco Céspedes le responde a Susana Zabaleta y advierte al novio de la cantante
Francisco Céspedes le contesta a Susana Zabaleta sobre sus polémicas declaraciones que involucran partes íntimas y arremete contra el novio de la cantante.
Francisco Céspedes rompe el silencio y le contesta a Susana Zabaleta sobre sus polémicas declaraciones que involucran partes íntimas. Además, arremetió contra el novio de la cantante, quien estaría dispuesto a defenderla; “le rompo los dientes”, advirtió el compositor nacido en Cuba.
