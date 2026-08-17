¿Qué pasó con Antrax en MasterChef 24/7? Los cocineros se preocupan tras su fuerte accidente en la cocina

Por la delicada cortada que Antrax sufrió durante el reto de eliminación en MasterChef 24/7, este lunes 17 de agosto no ha podido presentarse a las clases y dinámicas, pues está recibiendo la atención médica pertinente. Y aunque todos los cocineros esperan que su compañero pueda reintegrarse pronto, Carmen y Julio admitieron que sí se sienten preocupados, en especial porque ellos vieron de cerca todo lo que pasó y se sintieron conmovidos cuando vieron a Ángel llorando de la frustración y el dolor.