¿Tu olor corporal te hace más atractivo? La ciencia explica los mitos y realidades

En redes sociales existe una nueva tendencia que propone dejar de bañarse y conservar el olor corporal natural para potenciar supuestas feromonas y ser más atractivos. Para hablarnos del tema, nos acompañó Deyanira Ruiz Ochoa, endocrinóloga pediatra certificada, quién nos explicó qué son las feromonas y si el olor propio puede generar atracción. ¡Toma nota y comparte!