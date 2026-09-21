"¡Ha de ser muy frustrante!”, Jorge D’Alessio reacciona al accidente de Alejandra Guzmán
Además de compartir que su relación con Daniela Arjona marcha de maravilla, Jorge D’Alessio mostró su preocupación por el accidente que sufrió Alejandra Guzmán.
A Jorge D’Alessio y al grupo Matute les preocupó el accidente que sufrió Alejandra Guzmán en un escenario de Veracruz; así lo compartió el música con la prensa. Por otro lado, Jorge D’Alessio reveló que su actual pareja, Daniela Arjona, y sus hijos, ya tuvieron su primer convivencia y, reveló que tan bien va su relación que viajará con él a Estados Unidos para cumplir con fechas de Matute.