"¡Ha de ser muy frustrante!”, Jorge D’Alessio reacciona al accidente de Alejandra Guzmán

A Jorge D’Alessio y al grupo Matute les preocupó el accidente que sufrió Alejandra Guzmán en un escenario de Veracruz; así lo compartió el música con la prensa. Por otro lado, Jorge D’Alessio reveló que su actual pareja, Daniela Arjona, y sus hijos, ya tuvieron su primer convivencia y, reveló que tan bien va su relación que viajará con él a Estados Unidos para cumplir con fechas de Matute.