“Ten cuidado": Kunno hace las paces con Mónica Escobedo y hablan del MIEDO que sienten en La Granja VIP (VIDEO)

La división de equipos en La Granja VIP Segunda Temporada es cada vez más evidente, por lo que los Granjeros han ido alejándose para no traicionar sus estrategias. Sin embargo, los que tienen claro que no les gustaría terminar en malentendidos porque le tienen miedo a quedar mal en el exterior, son Kunno y Mónica, quienes aprovecharon que están juntos como Peones para hablar de las polémicas que han tenido y hasta el influencer le advirtió que no se vuelva a meter con el físico de los demás, ya que esto puede traerle muchos problemas.