Manelyk no perdona a María Karunna y la llama MUSTIA frente a todos

La polémica por los chocolates que María Karunna habría intentado llevarse volvió a salir en la cocina de La Granja VIP. Mientras los participantes recordaban el momento, El Mono aseguró que no podía creerlo de María, aunque reconoció que dentro de la competencia ya se ha llevado varias sorpresas. Manelyk entonces lanzó una comparación y comentó que, si hubiera sido ella, seguramente sí se habría comido los chocolates. El Mono estuvo de acuerdo y señaló que Manelyk es “más cabrona”. Ante esto, Manelyk explicó que la diferencia está en que María Karunna es una “mustia”, comentario que provocó que nuevamente hablaran de la polémica entre los granjeros.