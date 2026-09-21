¿Qué tiene que ver la demencia senil con el alzhéimer? Esto es lo que debes saber sobre esta enfermedad neurodegenerativa
La presidenta del Centro Mexicano Alzheimer profundizó sobre la enfermedad neurodegenerativa, explicó los primeros síntomas y mucho más. ¡Toma nota y comparte!
En el marco del Día Internacional del Alzheimer, recibimos a la Mtra. Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, quien nos explicó qué es esta enfermedad, qué tiene que ver con la llamada demencia senil, cuáles son los primeros síntomas y más. ¡Toma nota y comparte!