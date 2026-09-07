Entre empujones y gritos, Gabito Ballesteros reveló que busca una nueva colaboración

La llegada de Gabito Ballesteros al aeropuerto de la CDMX desató tremendo zafarrancho este viernes; y es que su equipo de seguridad y algunos fanáticos del cantante complicaron el trabajo de la prensa. Entre empujones y gritos, Gabito Ballesteros se detuvo a explicar su participación en una reciente entrega de premiso en España, donde fue señalado de haber llegado en estado inconveniente junto a su amigo Natanael Cano. ¿Cómo va la relación de Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas? Esto contó el exponente de regional mexicano, quien adelantó que busca una colaboración con Alejandro Fernández.