¡Pleitos y ‘altas temperaturas’ en el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada!

Víctor Landeros mostró el ‘detrás de cámaras’ del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada con todos los detalles de los granjeros, los críticos y los conductores, quienes nos harán vibrar día con día. ¿Quiénes fueron los primeros Peones? ¿Quién fue la primera nominada? ¡Ojo al granjero número veinte y al pleito de Niurka, Manelyk e Ivonne Montero!