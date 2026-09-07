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¡Pleitos y ‘altas temperaturas’ en el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada!

El esperado estreno de la Segunda Temporada de La Granja VIP no quedó a deber; Niurka, Manelik e Ivonne Montero, protagonizaron las primeras polémicas.

Víctor Landeros mostró el ‘detrás de cámaras’ del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada con todos los detalles de los granjeros, los críticos y los conductores, quienes nos harán vibrar día con día. ¿Quiénes fueron los primeros Peones? ¿Quién fue la primera nominada? ¡Ojo al granjero número veinte y al pleito de Niurka, Manelyk e Ivonne Montero!

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