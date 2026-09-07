¿Hamburguesas para desayunar? ¡Claro que sí! Checa esta receta con mermelada de tocino y sorprender a toda tu familia
Si buscas un platillo rico y nutritivo para desayunar, checa esta recomendación de Ismael Zhu: hamburguesas con mermelada de tocino y chile serrano. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
Ismael Zhu nos deleitó con el mejor platillo para iniciar la semana con el pie derecho: hamburguesas con mermelada de tocino y chile serrano, un desayuno rico, nutritivo y alto en proteína. ¡Ojo al truco para conseguir huevos revueltos perfectos!