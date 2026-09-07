¿Los hijos están obligados a mantener a sus papás cuando son grandes? ¡Esto dice la ley!

Durante décadas, nos enseñaron que los papás tienen que cuidar y mantener a los hijos, pero ¿puede un papá exigir, de manera legal, una pensión a sus hijos? El experto en derecho patrimonial y familiar, Lic. Teodoro Serralde, explicó todo sobre la pensión de los hijos hacia los padres, el sustento económico, la atención básica y más. ¡Toma nota y comparte!