"¡Se quedaron con el camión!”, Roban a la producción de La Obscenidad de la Carne

La producción de La Obscenidad de la Carne fue víctima de un robo en carretera mientras se encontraban de gira viajando de Pachuca a Toluca. Afortunadamente, el elenco y el staff se encuentran bien; sin embargo, las pérdidas materiales fueron de varios miles de pesos. Pero ni el robo ni las pérdidas lograron bajar el telón, pues el elenco y la producción se organizaron para resolver lo necesario y mantener en pie las funciones. ¿La producción tomará cartas en el asunto? Aquí los detalles.