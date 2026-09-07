"¡Se quedaron con el camión!”, Roban a la producción de La Obscenidad de la Carne
¡La inseguridad golpeó al teatro! La producción de La Obscenidad de la Carne reporta que sufrieron un robo durante un trayecto de su gira. ¡Aquí los detalles!
La producción de La Obscenidad de la Carne fue víctima de un robo en carretera mientras se encontraban de gira viajando de Pachuca a Toluca. Afortunadamente, el elenco y el staff se encuentran bien; sin embargo, las pérdidas materiales fueron de varios miles de pesos. Pero ni el robo ni las pérdidas lograron bajar el telón, pues el elenco y la producción se organizaron para resolver lo necesario y mantener en pie las funciones. ¿La producción tomará cartas en el asunto? Aquí los detalles.