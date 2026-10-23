¿Gabriel Soto perdonó a Laura Bozzo tras sus problemas de salud?
Después de haberle ganado una demanda millonaria a Laura Bozzo, Gabriel Soto aclaró si ya perdonó a la conductora peruana y le envió un firme mensaje.
Gabriel Soto dejó atrás los pleitos ante el delicado episodio de salud que enfrenta Laura Bozzo, a quien le ganó una demanda por daño moral. Estos fueron los deseos que el actor le envió a la conductora, quien fue condenada a pagar más de dos millones de pesos por declaraciones que hizo sobre Irina Baeva, entonces pareja del actor.