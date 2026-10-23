¿Qué es el código alien? Mafe Walker compartió mensajes de seres interdimensionales rumbo al 2027

Esta mañana recibimos a Mafe Walker, quien nos compartió interesantes mensajes que recibió de seres interdimensionales para enfrentar el 2027. ¿Cómo se convirtió Mafe Walker en un canal para recibir mensajes? ¿Qué es el código alien? Checa toda la información que nos compartió Mafe Walker sobre cambios importantes, naves y seres muy peculiares.