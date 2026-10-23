¡Todo a las brasas! Calabacitas rellenas de fondue, carne asada y chorizo; ideal para lucirte este fin de semana
Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar, a las brasas, calabacitas rellenas de fondue, carne asada y chorizo. ¡Toma nota!
¡A prender el carbón desde ya! En este viernes parrillero, Rahhmar nos enseñó a preparar calabacitas rellenas de fondue, carne asada y chorizo, a las brasas. ¡Te lucirás con todos tus invitados con un increíble apapacho lleno de sabor!