¡Así se rindió Sebastián Yatra ante las tradiciones mexicanas!

Sebastián Yatra cada vez se siente más conectado con la cultura y tradiciones mexicanas y reveló qué ha encontrado en México que lo hace volver una y otra vez. ¿Cómo vive Sebastián Yatra el Día de Muertos? Checa lo que compartió el músico colombiano, quien reveló el significado especial de la cruz que siempre lleva consigo. ¡Ojo a lo que contó sobre su nueva música!