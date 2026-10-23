"¡Estamos más allá del bien y de mal!”, Arleth Terán y Olivia Collins de dicen sus ‘verdades’ frente a la prensa
Una alfombra rosa acogió el incómodo momento que Olivia Collins y Arleth Terán protagonizaron frente a la prensa diciéndose sus verdades. ¡Aquí lo que sucedió!
Olivia Collins y Arleth Terán protagonizaron un incómodo momento en un evento y, sn ningún filtro, Olivia Collins le dijo frente a frente todo lo que pensaba de ella, dejando entrever que su romance con Joan Sebastian terminó por dinamitar el matrimonio de su amiga Maribel Guardia. Como era de esperarse, Arleth Terán respondió y reaccionó ante una posible reconciliación.