"¡Estamos más allá del bien y de mal!”, Arleth Terán y Olivia Collins de dicen sus ‘verdades’ frente a la prensa

Olivia Collins y Arleth Terán protagonizaron un incómodo momento en un evento y, sn ningún filtro, Olivia Collins le dijo frente a frente todo lo que pensaba de ella, dejando entrever que su romance con Joan Sebastian terminó por dinamitar el matrimonio de su amiga Maribel Guardia. Como era de esperarse, Arleth Terán respondió y reaccionó ante una posible reconciliación.