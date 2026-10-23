¡Exclusiva! Alejandra Guzmán revela el límite que debe respetar para continuar con su carrera
Además de la confesión sobre un límite que debe tener Alejandra Guzmán en sus presentaciones, reaccionó a los cuestionamientos sobre Frida Sofía y Adame.
Alejandra Guzmán contó en exclusiva para VLA qué límites debe respetar tras el accidente que sufrió en Veracruz, donde se le zafó la cadera. Por otro lado, Alejandra Guzmán recordó a Silvia Pinal, cuyo ejemplo sigue presente en cada paso. ¡Ojo a su reacción tras los cuestionamientos sobre el pleito entre Frida Sofía y Alfredo Adame!