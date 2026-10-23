¡Exclusiva! Alejandra Guzmán revela el límite que debe respetar para continuar con su carrera

Alejandra Guzmán contó en exclusiva para VLA qué límites debe respetar tras el accidente que sufrió en Veracruz, donde se le zafó la cadera. Por otro lado, Alejandra Guzmán recordó a Silvia Pinal, cuyo ejemplo sigue presente en cada paso. ¡Ojo a su reacción tras los cuestionamientos sobre el pleito entre Frida Sofía y Alfredo Adame!