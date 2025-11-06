inklusion logo Sitio accesible
“Pocas veces nos vemos sin las niñas”, Gabriel Soto reaccionó a la foto que compartió Geraldine Bazán

Luego de que Geraldine Bazán compartiera una foto para reconfirmar la buena relación que lleva con Gabriel Soto, el actor compartió sus impresiones.

Luego de que Geraldine Bazán compartiera una foto para reconfirmar la buena relación que lleva con Gabriel Soto, como padre de sus hijas, el actor compartió su impresión al ver la imágen que alborotó las redes sociales.

