Si se te olvidan los nombres de las personas, no es casualidad: la psicología dice algo al respecto

¿Alguna vez has saludado a alguien y, en ese instante, su nombre simplemente desapareció de tu mente? No estás solo. Olvidar los nombres de las personas es un fenómeno mucho más común de lo que parece, y la psicología tiene varias explicaciones para ello.

Según los especialistas del sitio Psychology Today, la memoria de los nombres propios funciona de forma diferente a otros tipos de información. Los nombres no tienen un significado asociado, como ocurre con las palabras comunes, por lo que el cerebro tiene menos puntos de referencia para recordarlos. En otras palabras, son datos "débiles" desde el punto de vista cognitivo, ya que no se enlazan fácilmente con imágenes, emociones o conceptos.

¿Qué hay detrás del olvido de nombres?

El contexto emocional y la atención influyen mucho, de acuerdo a los expertos. Si conoces a alguien en un entorno lleno de estímulos, como una fiesta, una reunión o un evento de trabajo, tu cerebro puede estar procesando tantas cosas a la vez que no logra fijar ese detalle. Por eso, las distracciones o la falta de interés genuino en la interacción también juegan un papel importante.

Canva La psicología ha dado una explicación.

Por tal motivo, psicólogos aseguran que olvidar nombres no siempre tiene que ver con falta de memoria, sino con prioridades emocionales y cognitivas. "Solemos recordar mejor a las personas que nos generan una fuerte impresión o conexión, mientras que los vínculos más superficiales se desvanecen más rápido", explican en el portal citado.

Aplicar estas estrategias efectivas puede ayudarte a recordar nombres

De acuerdo al medio BBC, existen ciertas estrategias clave que puedes aplicar para recordar nombres:

