En el corazón del Estado de México se encuentra Malinalco, un encantador Pueblo Mágico que combina historia, naturaleza y una deliciosa tradición gastronómica. Aunque es famoso por su zona arqueológica tallada en la roca y su ambiente tranquilo, pocos saben que aquí también se pueden probar algunos de los mejores chilaquiles para desayunar en todo el estado, según una plataforma de inteligencia artificial (IA).

Entre calles empedradas y casonas coloniales, este lugar guarda pequeños cafés y fondas donde el plato se prepara en el momento, con salsas caseras, totopos crujientes y el toque especial de ingredientes locales como queso fresco, crema y aguacate. Ya sean verdes, rojos o con mole, cada uno refleja el sabor auténtico de la cocina mexiquense.

Lo mejor es que este destino, de acuerdo a ChatGPT, aún conserva su esencia discreta y acogedora, alejada de las multitudes. Desayunar unos chilaquiles frente a las montañas o en una terraza con vista al convento agustino es una experiencia sencilla pero inolvidable. Sin duda, Malinalco es el secreto mejor guardado del Estado de México para disfrutar de comidas con sabor a tradición.

Chilaquiles home

¿Con qué puedes acompañar los chilaquiles en el Pueblo Mágico de Malinalco?

Los chilaquiles se disfrutan aún más cuando se acompañan con los sabores locales y las bebidas típicas del lugar. Entre algunas de las mejores opciones para complementar este desayuno, según usuarios de Reddit, se encuentran:

