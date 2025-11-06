9 ideas de cómo poner un toldo en tu casa y que combine con el estilo de tu hogar

El toldo no solo protege del sol y la lluvia: también puede transformar la estética de tu casa si lo eliges con el diseño adecuado. Ya sea que tengas una terraza, balcón o jardín, hay una opción para cada tipo de espacio y estilo decorativo.

Así que estas son nueve ideas para inspirarte y lograr que tu toldo combine perfectamente con tu hogar, entre las que mencionaron:



Retráctil moderno: este es ideal para terrazas o patios, ya que se abre y cierra fácilmente según la hora del día. Combina con casas de estilo contemporáneo y líneas limpias.

este es ideal para terrazas o patios, ya que se abre y cierra fácilmente según la hora del día. Combina con casas de estilo contemporáneo y líneas limpias. Lona en tonos neutros: si tu fachada es colorida o tiene muchos detalles, elige un tono beige, gris claro o arena. Aporta elegancia sin recargar el espacio.

si tu fachada es colorida o tiene muchos detalles, elige un tono beige, gris claro o arena. Aporta elegancia sin recargar el espacio. Tipo pérgola con estructura de madera : perfecto para jardines amplios o comedores al aire libre. La madera aporta calidez y armoniza con estilos rústicos o mediterráneos.

: perfecto para jardines amplios o comedores al aire libre. La madera aporta calidez y armoniza con estilos rústicos o mediterráneos. De brazo invisible: una opción funcional y discreta. Es ideal si buscas sombra sin alterar la vista exterior, especialmente en balcones o terrazas urbanas.

Crédito: Getty Images ¿Sin toldo? Estas 4 ideas te darán sombra y estilo en tu terraza todo el verano

Con estampados o rayas: si tu casa tiene un estilo clásico o vintage, este puede aportar ese toque nostálgico y alegre que realza la fachada.

si tu casa tiene un estilo clásico o vintage, este puede aportar ese toque nostálgico y alegre que realza la fachada. Fijo de policarbonato : protege de la lluvia y deja pasar la luz natural. Va muy bien con diseños minimalistas y fachadas modernas.

: protege de la lluvia y deja pasar la luz natural. Va muy bien con diseños minimalistas y fachadas modernas. De fibras naturales : hechos con materiales como bambú o mimbre, aportan frescura y un aire bohemio o playero.

: hechos con materiales como bambú o mimbre, aportan frescura y un aire bohemio o playero. Tipo vela tensada : con un diseño geométrico y elegante, se adapta a espacios abiertos. Es resistente y visualmente atractivo, perfecto para exteriores modernos.

: con un diseño geométrico y elegante, se adapta a espacios abiertos. Es resistente y visualmente atractivo, perfecto para exteriores modernos. Personalizado con iluminación integrada: una opción sofisticada para quienes disfrutan de su terraza de noche.

Esto debes tener en cuenta antes de instalar un toldo

Antes de hacerlo, es importante planificar bien para que sea funcional, estético y duradero. De acuerdo a la empresa Gravent, debes conocer algunos factores clave para instalarlo en tu hogar:

