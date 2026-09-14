¿Las hijas de Gabriel Soto ya conviven con Colibrí Jiménez? Esto reveló el actor

Gabriel Soto compartió lo difícil que ha sido luchar contra la depresión, la cual ha controlado gracias a las terapias y el amor que le da su familia y su pareja. Entre otras cosas, se dijo agradecido por el apoyo que recibe en momentos de angustia y depresión de parte de su novia Colibrí Jiménez y reveló por qué su pareja no lo cela al besarse con sus compañeras de escena. ¿Sus hijas ya conviven con Colibrí? Esto reveló Gabriel Soto, quien se mantuvo al margen sobre el distanciamiento entre Geraldine Bazán y su mamá.