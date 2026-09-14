¿Debes hacer testamento si no tienes casa propia? ¡Ahórrate problemas y haz caso a los expertos!
En el mes del testamento, el Mtro. Luis Hermoso de la Notaría 89 explicó todo lo que debes saber para evitarle problemas a tus familiares y seres queridos.
¿Te has preguntado qué pasaría con tus cosas si algún día partes de este mundo? ¿Ya hiciste tu testamento? Aprovechando el mes del testamento, nos acompaño el Mtro. Luis Hermoso, titular de la Notaría 89, para aclarar todas las dudas al respecto. ¿Sabes qué es un testamento y qué funciones cumple? ¿Debes hacer testamento aunque no tengas una propiedad? ¡Toma nota y no pierdas detalle!