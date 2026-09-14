"¡Gracias por regresarme!”, Jorge Salinas vuelve al cine de la mano de Gael García

Jorge Salinas, quien es parte del elenco de Hombre al Agua, la película de Gael García Bernal, compartió con la prensa la experiencia que fue trabajar de nuevo con el actor que inmortalizara a Octavio en Amores Perros. Jorge Salinas acompañó al elenco al festival de Cine de Venecia, donde la cinta fue ovacionada por siete minutos de pie, y reveló cómo el proceso para trabajar en este nuevo proyecto.