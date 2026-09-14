Pedro Sola llega a La Granja VIP como practicante del Tío Pepe y los Granjeros lo reciben emocionados (VIDEO)
Por primera vez en La Granja VIP, los Granjeros van a tener como aprendiz a Pedrito Sola y no pudieron disimular su emoción por esta experiencia.
Las sorpresas no paran en La Granja VIP Segunda Temporada y luego del primer domingo de eliminación, la llegada de un nuevo participante entusiasmó a todos. Se trata de Pedro Sola, que trabajará arduamente como practicante del Tío Pepe y tendrá que hacer equipo con los Granjeros para cuidar a los animalitos.