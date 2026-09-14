¡Así se vivió Mentiras All Stars con Danna y Belinda!

Danna triunfó este fin de semana en su debut en Mentiras All Stars junto a Belinda y Mariana Treviño en el Auditorio Nacional. La cantante se transformó en ‘Yuri’ y desde el primer momento demostró su dominio escénico y vocal; gracias a la magia de la tecnología, el escenario de Mentiras se transformó en una tormenta con un juego de luces que acompañó a Danna mientras interpretaba “La gata bajo la Lluvia”. Aquí lo más destacado de la mágica noche.