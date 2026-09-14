"¡Ya lo sabe!”, ¿Cuál es el sexo del bebé de Melenie Carmona? Esto reveló su papá Arturo

Arturo Carmona comparte el actual estado de salud de su hija Melenie quien hace unos días compartió en redes sociales que padece del síndrome de ovarios poliquísticos, padecimiento que no ha afectado su embarazo. ¿Cuál es el sexo del bebé de su hija? Esto reveló Arturo Carmona, quien reiteró que nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones como padre.