Ángela Ponce responde comentarios transfóbicos que ha recibido de otras ex reinas de belleza.

La modelo española defendió a toda la comunidad con sus palabras: “Si tu opinión es poco respetuosa, para nada es inclusiva...”.

Ángela Ponce, quien fuera Miss España en 2018, ha seguido con el activismo para visibilizar a las mujeres trans, pues aún en pleno 2021, la transexualidad tiene una carga negativa y estigmatizada.

Este 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, cuyo principal objetivo es la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo.

Ángela Ponce ha vivido en carne propia la transfobia, pues un presentador de televisión y una Miss Universo hicieron comentarios en alusión al estigma de las personas trans.

“Los señores que se convierten en señoras. Los hombres que se operan. Entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?”, preguntó el conductor de espectáculos.

“Hay concursos para ellos, para transgéneros, para travestis (...) Las reglas de Miss Universo han cambiado (...) Pero no son iguales. No son mujeres (...) Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”, contestó la ex reina de belleza.

Cabe resaltar que Ponce es la primera y única mujer trans en participar en un certamen de Miss Universo, por lo que era claro que hacían referencia de ella en las polémicas declaraciones.

En entrevista exclusiva con un diario mexicano, la modelo española defendió a toda la comunidad con sus palabras: “Si tu opinión es poco respetuosa, para nada es inclusiva y no va a aportar nada bueno, pues lo mejor es que la callemos porque, aparte, esta ni siquiera es una opinión”.

“Si tú estás de acuerdo o no con la participación de una mujer trans en Miss Universo, eso es discriminación”, aseguró Ponce.

Ponce también consideró importante aclararle un punto a la que fuera la primera Miss Universo mexicana: “no es lo mismo travestis que mujeres trans”.

“Este tipo de concursos (hechos para mujeres trans) vienen porque no se permitía la participación de mujeres trans en Miss Universo o en Miss Mundo; existen estos concursos por la poca inclusión (...) nacen desde la discriminación”, explicó.

Ponce considera que si de separar se trata también habría concursos, por ejemplo, para latinas y para asiáticas, o para mujeres blancas y para mujeres negras: “¿Por qué una mujer trans no puede estar en un concurso de belleza de mujeres, cuando somos una mujer igual a todas pero simplemente con una característica diferente como el ser rubia o ser morena?”.

“Nunca más voy a permitir que venga alguien a decirme si somos suficientemente válidas para estar en un concurso, un colegio, un supermercado, o donde queramos estar”, aseveró la activista.

Por último, respecto al comentario de las cirugías, Ángela mandó un contundente mensaje: “A mí no me puede venir a decir una señora que yo no puedo estar en Miss Universo, porque si de cirugías hablamos, las suyas son más visibles que las mías”.