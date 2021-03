La fuerte respuesta de la modelo Ángela Ponce a Lupita Jones que seguro la dejó helada.

La primera transgénero en participar en Miss Universo le ha vuelto a mandar un recadito a la reina de belleza mexicana que seguro la hizo enojar.

Desde hace tiempo se ha venido cocinando una enemistad entre Lupita Jones y la modelo transexual española Ángela Ponce, quien se coronó como Miss España en 2018 y representó a su país ese mismo año en Miss Universo.

Hace tiempo Jones realizó una serie de polémicos comentarios sobre la participación de las mujeres trans en el concurso de belleza internacional, mismo para el que ella prepara a las jóvenes mexicanas para representar a nuestro país. En su momento, los comentarios de Lupita levantaron muchos comentarios negativos por discriminación, sin embargo, el pasado mes de enero, un popular periodista de entretenimiento entrevistó a Jones y retomó el tema de la participación de los transexuales en Miss Universo.

Siguen saliendo más trapitos sucios al sol: Luz Elena González rompió el silencio sobre Lupita Jones con este dramático relato.

“Miss Universo cambió las reglas y en mi caso como directora nacional de certamen en México, hay que acatar las reglas de la empresa. A nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia en igualdad de circunstancias, porque llega con una etiqueta, que marca una diferencia absoluta en las condiciones de cada una de las participantes”, dijo en 2018 la directora nacional de Mexicana Universal.

Durante la entrevista realizada en enero de este año, el periodista lanzó una pregunta (la cual también fue calificada como discriminatoria): “Los señores que se convierten en señoras. Los hombres que se operan. Entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?”.

De tal palo, tal astilla: Lupita Jones confirmó que su novio ofendió a sus reinas de belleza durante una transmisión en vivo.

A lo que Guadalupe Jones respondió: “Tenemos derecho al libre albedrio. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”, respondió la empresaria.

“Es que no son iguales, no son mujeres”, agregó el presentador de la entrevista.

Ángela, al ser la primera y única participante transgénero de Miss Universo respondió a los señalamientos de Jones: “Si tu opinión es poco respetuosa, para nada es inclusiva y no va a aportar nada bueno, pues lo mejor es que la callemos porque, aparte, esta ni siquiera es una opinión”.

Lupita Jones se arrepintió de sus declaraciones, pero sus ex reinas siguen hablando de su mala actitud.

Ponce, aprovechando la entrevista, le aclaró a la ganadora de Miss Universo 1991 que no es lo mismo travestis que mujeres trans, pues los primeros son hombres que se identifican como tal, pero se visten como mujeres por trabajo o diversión, mientras que los segundos son mujeres que se les identifica con el sexo contrario al nacer por el aspecto de sus genitales.

Sobre los concursos “especializados” que señaló Jones, Ángela aclaró: “este tipo de concursos (hechos para mujeres trans) vienen porque no se permitía la participación de mujeres trans en Miss Universo o en Miss Mundo; existen estos concursos por la poca inclusión (...) nacen desde la discriminación”.

Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión: la primera entrega del escándalo que envuelve a Lupita Jones y a sus reinas.