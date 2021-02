Entérate en fotos: Alejandra Guzmán envía un emotivo y reconciliador mensaje de amor a su hija Frida Sofía.

“Te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar”, le dijo la rockera a su hija.

Han pasado semanas, meses y hasta años desde que la pelea entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofíac omenzó y parece que sigue sin dar tregua.

La rockera dio una entrevista en la que abrió su corazón y habló de los duros momentos por los que ha atravesado durante esta pandemia, además le mandó un mensaje a su hija.

La Guzmán reveló que, debido a la incertidumbre por la pandemia, el encierro, los conciertos cancelados y demás, ha tenido que buscar terapia y tomar antidepresivos, aunque confiesa que se ha mantenido ocupada.

También salió a colación el tema de Frida Sofía, con quien ha estado en constante pelea desde hace casi dos años y a quien admitió que extraña mucho.

“Mira, Frida está en una época y en una edad que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también, cuando buscas esa entidad es cuando a veces te peleas con tu madre, con tu padre, y es normal, creo que ahora por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, la amo la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar”, reveló la intérprete.

Sin entrar en detalles, Alejandra señaló que también ha trabajado en sus culpas y que comprende la actitud deFrida, aunque siempre estará esperándola.

“Yo también he trabajado mi culpa, mi responsabilidad, porque eso es lo único que le puedo mostrar, mi ejemplo y lo estoy haciendo con todo el corazón y espero que llegue esta luz que sale de mi alma, de mi corazón porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento por ella. Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre”, añadió la cantante entre lágrimas.

Al ser cuestionada sobre qué le diría a su hija de tenerla en frente, Alejandra envió un conmovedor mensaje: “Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre”.

Tras años de rebeldía, Alejandra se encuentra enamorada, pues en semanas pasadas reveló a Venga la Alegría que se encuentra muy feliz con su nuevo galán luego de 8 años de soltería. “Tengo 52 años, voy a cumplir 53 próximamente, pero estoy más feliz y estoy disfrutando más mi vida que antes”, le reveló la intérprete a Sergio Sepúlveda.

La hija de Silvia Pinal se sinceró sobre cómo conoció a Lanz, el empresario inglés que la tiene suspirando. “Fue algo muy raro porque yo no creo en eso de que te hablen, y empezamos a whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre, y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices, y de compartir y de conocernos… Entonces, ¡qué bello no!... a veces no sabes qué esperar, pero yo no espero nada, y ahí es cuando empiezas a ver qué hay detrás de esa persona, no lo que digan, porque eso a mí me vale”, señaló Alejandra.

Por su parte, Frida Sofía ha mantenido un perfil bajo, lo que es extraño en ella, de hecho, a principios de año decidió eliminar casi todas sus publicaciones de Instagram y comenzar desde cero.