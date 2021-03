Entérate en fotos de qué se trata el movimiento #RespectShakira con el que piden respeto a Shakira.

La esposa de Gerard Piqué ha recibido un sinfín de ataques misóginos y sus seguidores se han movilizado para detener los ataques en su contra.

Los internautas han inundado las redes con el hashtag #RespectShakira para defender a la estrella colombiana de los constantes ataques de algunos fanáticos del fútbol quienes le dedican mensajes misóginos, denigrantes y muy ofensivos.

Este miércoles el Barcelona se enfrentará ante el París Saint-Germain en octavos de final de la Champions League, y aunque el equipo francés tiene la ventaja, dedicaron varias mantas de odio contra el equipo español y algunos contra Shakira.

“Barcelona, no es bienvenido”, se leía en algunas mantas, aunque en otras rezaba “Shakira a la Jonquera”, en referencia a un antiguo prostíbulo francés que se encuentra en territorio español.

Esta no es la primera ocasión en la que algunos aficionados del futbol utilizan el nombre de la colombiana para escribir mensajes de odio. En una ocasión los seguidores del Espanyol mostraron una pancarta con la frase “Shakira es de todos” y otro con “Antonio de la Rúa, todo empezó contigo” (de la Rúa es el exnovio de la cantante). En otra ocasión los hinchas del RCD Espanyol le escribieron el nombre de la intérprete a una muñeca inflable con el pelo rubio.

Shakira y el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, han estado juntos desde hace once años, además son padres de dos niños: Milan y Sasha.

Sin embargo, los internautas tomaron las redes para pedir respeto hacia Shakira, incluso crearon un hashtag que se convirtió en trending topic a nivel mundial, pues piden cero tolerancia ante estos ataques misóginos y de odio.

“Shakira es una mujer que ha luchado incansablemente para reivindicar los derechos de los más desfavorecidos, rechazamos totalmente los mensajes denigrantes hacia ella y hacia cualquier mujer #Respect Shakira”, “Si se meten con Shakira, se meten con toda Latinoamérica. #RespectShakira”, “Estos ataques, no sólo de hinchas, sino también de la prensa, han estado sucediendo durante los últimos 7 años y lo de hoy fue la gota que colmó el vaso”, “Pedimos respeto para esta artista que ha luchado tanto y es atacada día a día con insultos misóginos por el simple hecho de ser pareja de un futbolista”, “No puedo creer que en un equipo donde sólo juegan hombres, los insultos sean dirigidos a UNA MUJER”, “Que vergüenza de sociedad, es increíble la manera en la que pretenden minimizar a las mujeres. Hoy fue Shakira, pero ella representa a millones de mujeres que día a día son atacadas y denigradas por una sociedad tan machista. Con Shakira no! con las mujeres no! #RespectShakira”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes.

Hasta el momento ni Shakira ni Piqué se han pronunciado, pero para los usuarios de las redes el silencio por parte de la FIFA y otras autoridades también simbolizan un acto de minimizar y consentir estas conductas machistas.

