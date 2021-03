FOTOS | Fátima Molina es discriminada por ser morena. La actriz es protagonista de una novela y no tiene aceptación.

La actriz es protagonista en una telenovela y algunos piensan que no es el estereotipo correcto.

Los últimos días han circulado opiniones divididas respecto al protagónico de Fátima Molina en una telenovela, ¡pues ha sido víctima de discriminación por ser morena! ¡Por no ser el “estereotipo” de una protagonista! Así es, estamos en el año 2021, y todavía mucha gente se fija en ello... Te contamos lo que la bella Fátima dijo.

Fátima Molina es discriminada por ser morena.

La actriz no se quedó callada y a través de sus redes sociales hizo las siguientes declaraciones: “Qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión... Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos aspectos. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es? yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante“.

Claro que Fátima también ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, pues aseguran que su talento y belleza son indudables, y que ella no es la culpable de que la telenovela no cuente con la aceptación del público. Algunos usuarios incluso dicen que en realidad es culpa de Gabriel Soto, quien tiene una mala imagen después de todos los escándalos derivados de su relación con Irina Baeva. ¡BOOOOM! ¿Será?

No sabemos cuál es la realidad, pero sin duda Fátima es una chica muy talentosa, con un gran corazón y muy guapa, como ella dice, ¡belleza mexicana! Es momento de cambiar de estereotipos, de hacer y ver las cosas más reales. ¿O ustedes qué opinan?