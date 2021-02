FOTOS | Ana Lago y William Valdés se pelearon en vivo en Venga La Alegría, pero ahora ya son amigos.

Después de la pelea entre Ana Lago y William Valdés, ahora hasta amigos son. Te contamos los detalles.

La semana pasada nuestra querida Ana Lago nos visitó en el foro de Venga La Alegría luego de ser eliminada de Exatlón, estuvo varios días con nosotros pues es muy simpática, estar a cuadro se le da y los fans del reality la aman. Pero el primer día hubo tiro, así como lo leen, ¡se dieron dos de tres caídas sin límite de tiempo Ana y William Valdés! Te contamos lo que pasó, ¡checa todas las fotos!

¿William Valdés habla mal de Ana Lago y Patricio Araujo?

Durante el programa tenemos una sección de Exatlón Titanes vs. Héroes, en donde algunos conductores apoyan a su equipo favorito y hablan sobre lo que está pasando en televisión, lo que todos vemos del reality, los circuitos, los momentos de convivencia de los participantes, las polémicas, ¡todo! Como fans claro, ¡porque todos somos fans! Nuestro querido William Valdés ha dado opinones personales que tiene sobre algunos participantes en particular, ya que los conoce porque estuvo allá un tiempo durante la temporada, y porque no se pierde el programa todos los días. Ana Lago no era mucho de su agrado, pues pensaba que era convenenciera, mientras que Patricio Araujo no le parece sincero... Dice lo que piensa sin importar lo que los demás digan, ¡pues es opinión personal y respetable!

Ana Lago enfrenta a William Valdés.

Durante la semana pasada, Ana Lago visitó el foro de Venga La Alegría, ¡y le dio con todo a William! Y es que sus fans le pasaron el chisme de que según él “le había echado tierra” a ella durante su estadía en Exatlón... Anita es muy sincera también, así que no perdió oportunidad de reclamarle de frente a Valdés. “Yo no soy una persona convenenciera, soy una persona tan transparente que literal lo que digo, lo que pienso, concuerda totalmente. Mucha gente me dijo y me escribió que dijiste pestes, que me tiraste, y está bien, es tu opinión... pero yo sí quiero decírtelo así de frente a los ojos, yo soy una persona que neta lo que pienso te lo voy a decir tal cual, directo y está súper gacho que nosotros estando adentro, tengan ustedes la oportunidad de tirarnos siempre, sin que nosotros nos podamos defender”, Dijo la gimnasta a William Valdés.

Mientras que él tampoco se quedó callado: “Primero que nada, nosotros aquí no hablamos pestes de nadie, nosotros somos fanáticos de Exatlón y tenemos un trabajo; ustedes están en un reality que desafortunádamente no tiene la conexión... acabas de decir que uno se hace amigos allá adentro por lo que te aporten y luego van cambiando... lo que yo dije aquí, es que tú te acercaste a Mati y Aristeo... Aquí no se hablan pestes, y todos los fanáticos de Exatlón tienen que tenerlo claro, nosotros opinamos sobre lo que está pasando, tú como todos los participantes dentro de Exatlón, están expuestos a lo mismo, pero jamás aquí hablamos pestes ni se le falta el respeto a nadie porque tú eres una dama”. Dijo William Valdés.

Después de varios días compartiendo juntos el programa, se dieron cuenta de que eran muy parecidos, hablaban y decían lo que sentían sin temor a lo que los demás piensen, son transparentes, hablan a la cara y no se dejan de nada ni nadie... ¡Tal vez por eso chocaron! Así que limaron asperezas y puede que ahora hasta amiguis sean. ¿Ya ven? ¡Si solo había que aclarar las cosas! Los queremos a ambos, ¡ya no se agarren del chongo!