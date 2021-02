FOTOS | Una leyenda de la primera temporada quedó eliminada, Ana Lago. Te platicamos los detalles de su adiós.

Después de la eliminación de Ana Lago, Heliud se quedó solo en el equipo rojo.

Esta vez a los rojos les tocó despedir a un miembro de su equipo, ¡y no cualquier miembro! A una mujer fuerte, valiente, ¡una leyenda de la primera temporada de Exatlón México, la reina sin corona, Ana Lago!

Los Titanes perdieron el duelo de supervivencia y las mujeres estaban en riesgo.

La configuración de la eliminación cambió a la mitad de la semana, pues Misael “El Chino” Rodríguez, salió de la competencia por lesión, así que todo se movió. Ahora sería el turno de las mujeres rojas de ir al duelo de eliminación en caso de que perdieran la supervivencia, y los hombres azules continuaban en peligro, ¡sería un solo duelo el que definiría el futuro de cualquier equipo! Los hombres del equipo de Héroes estaban nerviosos, pues les tocaría competir contra dos campeones, Aristeo y Heliud y contra un subcampeón, Patricio; ¡no había margen de error! Normalmente salen temerosos en el duelo por la supervivencia pero esta vez fue diferente, la mayoría se encargó de ganar su punto y con un marcador 10-5 ganaron. ¡Así que sería el turno de las “Titanas” de ir a ganarse su lugar.

Ana Lago, Carmelita Correa y Jazmín Hernández en duelo de eliminación.

Carmela Correa fue la primera atleta en ir de manera automática al duelo de eliminación ya que era la que menos puntos había hecho en la semana, le siguió Ana Lago; y como es costumbre, Mati, al ser la de mejor puntuación, debía decidir si mandar a Zudi o a Jaz a eliminación. ¡Todos estaban expectantes sobre la decisión de Mati! Ya que Jaz es su amiga, pero Zudi tenía más puntos, pero “Terminator” se ha caracterizado por respetar el trabajo de cada uno en el equipo y de cumplir con todos los acuerdos dichos desde un inicio, así que sí mandó a su amiga Jazmín.

Fue un duelo duro, las tres se querían quedar, todas dejaron el alma en el circuito, ¡y jugaron uno de los tiros más complicados que se han presentado en esta aventura! Lamentablemente a Ana Lago no se le dio y quedó eliminada de Exatlón Titanes vs. Héroes. A pesar de lo que había pasado anteriormente entre ella y su equipo, la apoyaron, dieron palabras de aliento y abrazos sinceros, la despidieron como la grande que es. Heliud se quedó solo en un equipo en el que no se siente a gusto, ¿podrá aguantar mucho tiempo?

¡Eres grande, Ana Lago! Sigue inspirando a más niñas a triunfar en la gimnasia así como tú lo has hecho.