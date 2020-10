No todo ha sido miel sobre hojuelas en el matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán: el actor habló de su discreta crisis matrimonial.

El actor se sinceró sobre los momentos más oscuros de su vida y su familia.

Hace unos días la actriz de “Chicago”, Biby Gaytán, compartió un video a través de sus redes sociales en el que se puede ver a su esposo, Eduardo Capetillo y a su hijo mayor cantar “Más que alcanzar una estrella”, tras la interpretación, el actor de la pantalla chica compartió una emotiva reflexión sobre sus errores del pasado y cómo su familia lo salvó.

“Si tú te acuerdas la última vez que compartimos el escenario fue en un cumpleaños de una compañera nuestra en Toluca (…) vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar. Me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida y hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo”, dijo Eduardo a su hijo.

Estas palabras emocionaron a Biby hasta las lágrimas, la actriz y cantante lloró mientras veía a los hombres de su vida sobre el escenario.

Con más de 25 años de matrimonio el matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán es uno de los más sólidos de la farándula mexicana, sin embargo, Eduardo volvió a hacer revelaciones sobre los difíciles momentos que ha pasado junto a su familia debido a sus problemas de abuso de alcohol y fármacos.

A través de una entrevista en un famoso programa, Capetillo se sinceró sobre su problema de adicciones y la “infelicidad” que sintió a pesar de tener una hermosa familia.

“Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”, apuntó Eduardo.

"¿Cómo superé esos momentos? Con buena voluntad”, señaló Eduardo sobre sus momentos más oscuros.

Biby y Eduardo se casaron en 1994 y tienen cinco hijos: Alejandra, Eduardo, Ana Paula, Daniel y Manuel.

El actor reveló que fue una época de sufrimiento no sólo para él, sino para toda la familia: “Hubo un día en que dije ‘a partir de hoy, yo voy a dejar de sufrir, yo tengo la buena voluntad el día de hoy de dejar todos esos hábitos que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad y plenitud y empezar a tener hábitos positivos en mi vida’”.

Capetillo admitió que no hubo reclamos por parte de su familia durante esa etapa de su vida, pero tomó la: “Decisión correcta en el momento correcto. Tenía un sueldo impresionante, tenía una mujer hermosa y divina por fuera y por dentro, hijos maravillosos, abundancia en todos los aspectos y, sin embargo, no era feliz”, admitió.

Este lunes el actor dio una nueva entrevista a un programa matutino en la que aclaró los rumores que lo señalan de machista y de no dejar trabajar a su esposa.

“Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador, la sacó del… ¡no importa!... el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta”, apuntó el exTimbiriche.