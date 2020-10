La hizo llorar: Eduardo Capetillo recordó un nostálgico episodio de su vida que provocó el llanto de Biby Gaytán.

La actriz no dudó en expresar sus emociones a través de un par de lágrimas.

Este fin de semana la actriz de “Chicago”, Biby Gaytán, compartió un video a través de sus redes sociales en el que se puede ver a su esposo, Eduardo Capetillo y a su hijo mayor cantar “Más que alcanzar una estrella”, tras la interpretación, el actor de telenovelas compartió una emotiva reflexión sobre sus errores del pasado y cómo su familia lo salvó.

“Y es en esos momentos.... cuando la vida te pone a prueba”, escribió Biby junto a la publicación.

“Si tú te acuerdas la última vez que compartimos el escenario fue en un cumpleaños de una compañera nuestra en Toluca. Esto para mí es el éxito, yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años aproximadamente que apenas alcanzaba a tocar la guitarra. Su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”, expresó Eduardo al terminar el dueto con su hijo.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar. Me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida y hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo”, continuó el mensaje de Capetillo hacia su hijo.

Estas palabras emocionaron a Biby hasta las lágrimas, la actriz y cantante lloró mientras veía a los hombres de su vida sobre el escenario.

“Te amo con toda mi alma”, finalizó Eduardo para después darle un abrazo a su hijo.

El video cuenta con más de mil comentarios de amor y apoyo a la familia.

Con más de 25 años de matrimonio el matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán es uno de los más sólidos de la farándula mexicana, sin embargo, la pareja y toda la familia Capetillo Gaytán han tenido que pasar por muchos altibajos.

Eduardo Capetillo tendrá una conferencia musical llamada “Con todos menos contigo” de manera virtual el próximo 16 de octubre en la que alternará algunos de sus éxitos con experiencias personales.