La historia completa del escándalo que envuelve a Eleazar “N” tras la fuerte agresión a Stephanie Valenzuela.

Te desmenuzamos el escándalo completo: desde la agresión hasta los nombres de las supuestas agredidas.

A principios de noviembre del 2020 el actor Eleazar “N”, de 34 años de edad, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

El intérprete fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, luego de ser acusado por su novia de agresión física y verbal, se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Los hechos

Trascendió que el día de la presunta agresión la pareja había salido a cenar a un restaurante en Santa Fe, donde el actor le propuso matrimonio a la modelo peruana, sin embargo, al regresar a su departamento Tefi declinó la propuesta y comenzó la discusión.

Eleazar y Stephanie se hicieron novios en julio pasado y pocos días después el actor se fue a vivir al departamento de la peruana.

De acuerdo con algunos allegados a Tefi, prácticamente desde el comienzo de la relación todo se había tornado tóxico, pues, según una declaración anónima, Tefi les habría comentado a sus amigos que Eleazar la violentaba de forma verbal, la humillaba, la insultaba e incluso le tenía miedo.

“Eleazar “N” notó que Tefi no estaba muy contenta, y aunque en ese momento no le dijo nada, cuando llegaron al departamento de ella, él le empezó a reclamar que por qué estaba distante, que no le había dado importancia al hecho de que él le pidiera matrimonio, se enfureció y se puso muy agresivo, como loco, empezó a gritarle groserías, de pu** no la bajaba, la humillaba y la amenazó con matarla (…) Tefi estaba aterrada por el arranque bipolar de él, así que trató de ignorarlo y se empezó a ponerse la pijama para dormirse, pero de repente Eleazar la jaloneó y comenzó a desgarrarle la ropa, la tiró hacia la cama y empezó a insultarla y a decirle que la iba a matar; obvio fue el momento en el que Tefi entró en pánico, pues él comenzó a apretarle el cuello”, reveló una allegada a la modelo.

La declaración indicó que Eleazar “N” persiguió a Tefi hasta afuera del departamento, donde amenazó con deportarla, pero la maniquí fue ayudada por los vecinos.

De acuerdo con el reporte, los vecinos de la colonia Nápoles pidieron apoyo tras escuchar los gritos de auxilio de Tefi. Según las declaraciones de la víctima, Gómez la insultó, amenazó, la aventó a la cama para después golpearla; tras esto, la joven escapó y pidió ayuda a sus vecinos.

El abogado de Stephanie Valenzuela nos habla sobre la segunda audiencia que tendrán y en la que podría salir en libertad Eleazar Gómez.

Las consecuencias

Eleazar “N” fue detenido y hasta el momento se encuentra en el reclusorio Norte, donde pasó las fiestas decembrinas.

Tras los hechos Joe Bonilla, quien fuera el manager de Eleazar, se deslindó del proceso y ha concluido su representación artística. El actor también tuvo que ser sustituido de la telenovela en la que estaba trabajando.

Stephanie aseguró que no dará ni un paso atrás en su denuncia contra su agresor y ha tenido el apoyo de sus seguidores, su familia, personalidades de la farándula y colectivos.

Eleazar “N” tenía programada una audiencia, sin embargo, esta tuvo que ser aplazada por la pandemia por coronavirus. El abogado de Valenzuela, Adolfo González, indicó que aún desconocen la fecha para la nueva audiencia.

Una fuente cercana a la familia del actor reveló que hace tres meses murió la madre de Melissa Sánchez, madre de Eleazar, por lo que la herencia será utilizada para pagar los gastos que el actor necesita para salir de prisión. Además, dio a conocer que nadie de la familia del intérprete lo visitó en las fiestas decembrinas porque Eleazar “N” quiere evitar que lo vean recluido.

La defensa

El pasado 23 de noviembre la mamá de Eleazar “N” nvió un mensaje a través de la cuenta de Instagram de su hija Zoraida Gómez.

“Me dirijo a ustedes los medios de comunicación y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlos, mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo.

La cosa está en que soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo en donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso y realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, desde siempre ha sido muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y que lo quiero por siempre y que acá estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo”.

Tras las palabras de Melisa Sánchez, madre de Eleazar “N”, Tefi declaró para un popular programa de espectáculos: “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que es una mujer que cree que la violencia es normal y no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar la violencia. Creo que no está bien.

Como familia deberían apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase toda su vida en un reclusorio”, añadió.

“Lo único que acá importa es lo que le médico legista tiene, los videos y fotos que tiene la justicia. Yo no me voy a desgastar, creo que hice lo correcto, ya las pruebas están con peritos y médico legista y nadie lo puede negar”, sentenció Tefi.

Yanira Díaz, prima de Eleazar “N”, le pidió a Tefi que le otorgara el perdón al actor: “Tefi yo no tengo el gusto de conocerte, pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque ese día de enojo, no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala”, señaló Yanira.

“Creo en mis leyes, creemos en la justicia y yo creo que se va a hacer justicia ahora que se están mandando pruebas para que vean que no es como se está manejando”, agregó la familiar del actor.

Sin embargo, Tefi no está sola, tiene el apoyo de sus seguidores y por supuesto, de su familia. El primero en pronunciarse a favor de la modelo fue su hermano, Frank Valenzuela, quien dijo que defenderá a su hermana y no cometerá el error de no dejarla sola otra vez, y durante este proceso él ha actuado como un guardaespaldas para su hermana.

La modelo apareció en un famoso programa peruano sin saber que le esperaba una sorpresa: la mamá de Tefi apareció a través de una videollamada mediante la cual le manifestó su apoyo a su hija.

“Sabes que te amor y te quiero. Eres mi tesoro. Siempre voy a estar contigo. Estoy bien porque sé que vas a llegar lejos”.

La también cantante agregó que tiene meses sin ver a su mamá debido a la pandemia que azota al mundo. “Hace meses que no veo a mi mamá. No es igual estar lejos, que juntas. Ya pronto iré a verla”, señaló.

Stephanie, conmovida, también vio un video que varios de sus familiares le hicieron llegar desde varias partes del mundo para reiterarle su amor y su apoyo en estos momentos difíciles.

A pesar de darle todo su apoyo a su hermana, Frank reveló que en algún momento él también trató de abogar por Eleazar “N” hecho que no le cayó nada bien a su hermana, quien recuerda que, de no haber escapado, podría haber muerto estrangulada.

“En algún momento le dije a ella ‘Él va a perder su trabajo’ y se enojó conmigo porque me dijo que estaba queriendo justificar yo también el actuar de ese señor, porque lo que mi hermana me dice es que él la quiso matar, la quiso ahorcar. Al final terminó desnuda, corriendo y los vecinos la ayudaron, pero si la hubieran ahorcado, estaríamos velando a mi hermana”, dijo Frank.

Amenazas

Frank Valenzuela le reveló a una revista que Eleazar “N” le envía mensajes de texto a Tefi desde la cárcel, lo cual tiene muy asustada a la modelo, pues también la amenazó.

“Cuando hubo un ofrecimiento de ‘Vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?’, mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesitaba nada (…) Yo ahorita estoy solucionando cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño. En ese momento le dijo: ‘Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!’. Lógicamente lo primero que yo hice fue regresarme a vivir con ella. Ahora mi hermana está sola y me da miedo… ¿cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? A mi hermana le ha estado diciendo ‘Soluciona las cosas’ y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él”, reveló Frank.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡tengo que ir a trabajar, ya apúrate!’, '¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, contó Frank.

Antecedentes

Stephanie habló en un programa de televisión de las exs de Eleazar “N” que en su momento alzaron la voz para denunciar la agresividad del actor, aunque fueron juzgadas por supuestamente buscar “un minuto de fama” o simplemente no les creyeron.

“Hemos visto que una ex novia de él habló, dijo que él era agresivo, pero como no hizo una denuncia penal como la que yo estoy haciendo, y no mostró pruebas, pues fue muy fácil desmentirla y él lo negó todo. Por eso es que es importante lo que yo estoy haciendo, que la denuncia sea penal y que haya pruebas: que haya pasado un médico legista, que haya testigos, que haya una demanda, porque esto no es algo que se pueda negar fácilmente.

De haber tenido él estos antecedentes penales, quizás él hubiese pensado antes de agredir a otra mujer. Y eso es lo que yo quiero para él, que con esto aprenda, que no agreda más a una mujer como había agredido a Jeanette, que también la había mordido, que también la había ahorcado, y a ella y a otras mujeres. Yo quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto”, añadió Valenzuela.

En entrevista con un importante medio nacional fue cuestionada sobre qué pensaba de que la cantante y actriz Danna Paola, quien fuera también pareja de Eleazar “N” no se hubiera pronunciado sobre el tema cuando muchas de las exs del actor se han sumado a la denuncia.

“Ella es una chica muy exitosa y talentosa, y se nota que ha mantenido su vida privada, alejada. Si hablara sería muy polémico y siempre se le menciona”, señaló la peruana.

Esta no es la primera vez que Eleazar “N” se ve envuelto en un escándalo como este, pues fue en 2017, cuando tuvo una relación con la maniquí Vanessa López, que ésta lo acuso de maltrato físico y psicológico, incluso le detalló a un programa matutino que los 10 meses de relación que tuvo con el también cantante estuvieron llenos de “mucha violencia física y agresiones verbales”.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, reveló la modelo sonorense.

La modelo Jeanette Karam, exnovia también de Eleazar “N”, acudió a la Fiscalía General de Justicia para presentar una denuncia contra el actor a mediados de noviembre del año pasado.

“Aquí estamos buscando justicia y que se haga lo correcto”, declaró Janette.

Un popular programa de espectáculos dio a conocer algunos fragmentos de la declaración de Tefi en la cual menciona que Eleazar “N” consume alcohol, drogas y mencionó la violencia ejercida a sus exnovias.

“Deseo agregar que tres de sus parejas han denunciado públicamente sus amenazas en los medios de comunicación y las agresiones física y verbalmente de las que han sido víctimas, además de que las señoritas Vanessa López, Danna Paola y Elia Ezrre, ellas lo han denunciado públicamente y también se ha hecho público la relación tóxica que tuvo con la cantante Danna Paola”, se puede leer en el documento.

Eleazar y Danna Paola vivieron un romance secreto rodeado de polémica, pues cuando se conocieron en la telenovela “Atrévete a Soñar”, Danna tenía apenas 14 años, mientras que Eleazar ya tenía 24.

El romance traspasó la pantalla chica y se convirtió en una relación en la vida real, la cual, tampoco era muy legal. El noviazgo duró cerca de 6 años, y fue al cumplir los 18 que Danna confirmó su relación.

Los paparazzi y los usuarios de redes sociales dieron testimonio de las frecuentes peleas entre Danna y Eleazar “N”, una de ellas en particular fuerte a las afueras de un cine, cuando, según un usuario de redes sociales, el actor pensó que Danna lo estaba engañando con un compañero de la obra de teatro “Wicked”, misma que la estrella de “Élite” protagonizó.

En 2015 terminó la relación y fue un amigo de la cantante de “Oye Pablo” quien reveló que el noviazgo se rompió por los actos violentos de Eleazar “N” contra Danna. Por su parte Gómez dijo a los medios de comunicación que Danna es una mujer manipuladora, posesiva e hipócrita.