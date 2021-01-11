FOTOS | Tefy Valenzuela mencionó a Danna Paola en su declaración, la cantante podría romper el silencio en contra de Eleazar “N”.

Sin duda uno de los escándalos más fuertes del año pasado, fue la detención de Eleazar “N” luego de que trató de asfixiar a su ahora expareja Tefy Valenzuela. ¡Pues claro! Nadie lo veía venir. El actor atentó contra ella, poniendo en riesgo su integridad física, y de no haber sido por sus vecinos, ¡quién sabe qué hubiera pasado! Además, Tefy dijo que Eleazar consumía alcohol, drogas o algún enervante, ¡y que teme por su vida, pues ha recibido amenazas!

El actor ha tenido que enfrentar la cárcel luego de tan penoso hecho, pues lo acusan de violencia intrafamiliar. ¿Lo peor? Es que varias de sus compañeras o exparejas han hablado también, ¡no era la primera vez que Eleazar violentaba a una mujer! Todas lo acusan de haber sido un novio tóxico, violento y agresivo, ¡qué fuerte!

Como recordaremos, una de sus parejas fue nuestra querida Danna Paola. La actriz y cantante está en la cima del éxito y claro que no se quiere ver envuelta en escándalos de este tipo, por lo que no ha hecho ninguna declaración, se ha mentenido al margen. Esto a pesar de que diversos medios presenciaron las continuas peleas que tenía con Eleazar mientras fueron pareja. ¿Será que la bella Danna también sufrió violencia por parte del actor?

Cosas nuevas se han dado a conocer sobre la polémica que vive Eleazar “N”, tiene que ver con la declaración policial que hizo Tefy Valenzuela, ¡sorprendió a todos y los dejó aún con más dudas! Diversos medios mencionan que la expareja de Eleazar declaró que él tenía indicios de violencia, ya que sus anteriores parejas lo habían denunciado y hasta salió mencionada Danna Paola. En la denuncia de Tefi Valenzuela contra Eleazar “N”, se puede leer el nombre de otra de las exparejas del actor; Danna Paola, de quien la modelo dice en el escrito, también fue víctima de violencia por parte del actor.

¿Será que nuestra querida Danna romperá el silencio pronto? Estaremos al pendiente de más información, así como de lo que vendrá para el actor en caso de quedar en libertad. Sus fans lo siguen apoyando incondicionalmente, ¿pero alguien más lo hará?

