FOTOS | Patricio Araujo y Keno Martell llegaron a los golpes. ¿Quién crees que tuvo la culpa? Te contamos lo sucedido en Exaball.

¿Cuál será la decisión que se tomará en Exatlón por la pelea de Keno y Patricio?

¡Hay tiro en el Exatlón Titanes vs. Héroes! El capítulo de ayer estuvo lleno de emociones. Entre el regreso de “los elegidos” y la pelea que hubo entre Patricio Araujo y Keno Martell. ¡Entérate de todo lo que pasó, sigue leyendo y viendo las fotos!

En Exatlón siempre se trata de poner diferentes juegos para el mejor rendimiento de los atletas, no solo tiros o circuitos con parkour, también un juego de conjunto, ¡para que los atletas aprendan a jugar en equipo y pongan a trabajar sus mentes en jugadas y estrategias! Sí, con ese juego nos referimos a Exaball. Amado por muchos, odiado por otros tantos. Exaball es un juego de conjunto y de contacto, en el que tres jugadores de cada equipo están en una cancha de arena y su misión es anotar la pelota en un orificio. Las reglas son claras, no puedes caminar o correr mientras tengas el balón en las manos y no puedes anotar si no has dado mínimo tres pases. ¿Suena fácil, no? ¡Pero la realidad es que debes tener claras tus jugadas para poder anotar, pues todos los atletas son bravísimos y es complicado mantenerte con el balón mucho tiempo!

En este juego se han destacado los Héroes, ya que la mayoría de sus integrantes practican deportes de equipo y de contacto. Como Keno que practica americano, Casandra básquetbol, Pascal rugby, Javi y Samara futbol y Valery tocho bandera. Así que se han lucido con sus jugadas, dribles y anotaciones; ¡se ve su calidad y aguante! Mientras que por parte de los rojos, solo Patricio y Jazmín practican deportes parecidos, así que les ha costado un poco de trabajo adaptarse a este juego. Al principio solían quejarse mucho, ya que no estaban acostumbrados al contacto de juego, poco a poco fueron comprendiendo mejor, hasta que le han llegado a dar batallas muy reñidas a los azules.

Desde que comenzó la temporada y se jugó por primera vez Exaball, los y las azules se habían quejado de la actitud y entradas de Patricio Araujo, pues pensaban que no era solo por el contacto del juego, sino con toda la intención de pegar y lastimar. ¿Ustedes qué opinan? Esta vez se jugaba por una medalla en “La Ruta Tokio”, el duelo comenzó a calentarse desde que estaban las mujeres en competencia... Llegó el turno de los hombres y Patricio en su desesperación para que los azules no anotaran, les llegaba con todo y no medía su fuerza. Vimos que le dio una cachetada a Javi, entradas fuertes a los demás miembros azules y de repente, ¡hasta le rompió la playera a Keno de un jalón! “The Play Maker” no reaccionó en ese momento, se aguantó; pero segundos antes de que el juego terminara, no soportó más y empujó a Patricio con toda la intención, Araujo se paró para responderle el empujón, ¡Keno lo recibió con los puños y todo se descontroló!

Aristeo, Javi y Pascal, llegaron corriendo a separarlos para que no llegara a más el problema. Mientras que Patricio decía que él lo había empujado primero y su esposa Zudikey lo defendía, Keno comentaba que ya habían sido muchas, había sido muy paciente y ya no aguantó más. ¡Qué fuerte! Terminando el juego, la máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, le pidió disculpas a los seguidores del programa, pues ese comportamiento no es un buen ejemplo para nadie.

Keno dijo: “Perdí la cabeza, reaccioné. Me quité la playera, lo busqué y fui a empujarlo, fui a darle un contacto. Estaba listo para su reacción y él se levantó con ganas de tirar golpes y pues también tengo que defenderme, tengo que reaccionar. Vi que corrió hacia mí y solo me defendí. Yo también tiré golpes y bueno, creo que sí fue una pena lo que sucedió, pero que quede claro que solo estoy reaccionando, me estoy defendiendo”. Mientras que Araujo aseguró que él no hizo nada: “Yo sí quisiera platicar con Antonio, la máxima autoridad, para ver cuáles van a ser las represalias o los castigos que vaya a haber, porque en realidad sí, al final es de 2, pero yo nunca tuve la intención de irme a los puños”.

Al terminar el programa, Antonio Rosique dijo que se tomarían las medidas necesarias por el comportamiento de ambos atletas en el siguiente juego. ¿Qué se decidirá?