El equipo de Titanes continúa con problemas internos. ¿No son una familia? En FOTOS te contamos lo que ha pasado.

Desde hace ya algunas semanas, el equipo de Titanes se ha notado muy separado, con problemas internos, ¡parece que la unión de un inicio se perdió! Algunos de los atletas lo han mencionado, así que te traemos un resumen de lo que ha pasado en el equipo rojo.

La primera en externarlo fue Carmelita Correa, pues se dijo inconforme con algunos miembros del equipo que no confiaban en ella, ¡y lo dijo directo a Zudy y Pato que consideraba grandes amigos! No se ha sentido apoyada, ni con la confianza del equipo. Después tuvieron tiempo de hablar y arreglar sus diferencias, pero desde entonces, se le ha visto alejada de los que eran sus compañeros de temporada y ha hecho una amistad muy linda con Mati y Ana Lago. ¡Al parecer las cosas no se solucionaron del todo!

Ana Lago también se dijo inconforme y apoyó a Carmelita diciendo que habían cosas que a ella y a muchos no les parecían, pero que para no pelear, no las decían y eso estaba afectando al equipo. ¡BOOOM! Más adelante les platicaremos más sobre Ana...

Otra atleta que ha manifestado que no le gusta cómo se manejan algunas personas del equipo, es Mati. Principalmente se siente poco respaldada o apoyaba durante sus pasadas en los circuitos, ¡pues a veces corre sola sin nadie alentándola en su recorrido! Sus compañeros saben que de una u otra manera, su punto es seguro, ya que “Terminator” rara vez falla. En uno de sus testimoniales dijo que las competidoras azules habían subido de nivel ya que pasaban muchas veces, pero que en el equipo rojo las competidoras estaban estancadas, pues siempre pasaban las mismas a competir, ¡una indirecta muy directa! Así que también está dividida, antes estaba muy unida con Ana, Carmelita, Aris y Mau, pero últimamente se le ha visto más solo con Carmelita y Mau. ¿Qué estará pasando?

Por otro lado, uno de los atletas rojos que más descontentos ha tenido o expresado, es Aristeo Cázares. En varias ocasiones ha dado a entender que dentro del equipo rojo hay divisiones. Hace unos semanas, después de perder un enfrentamiento, lanzó con fuerza un boomerang y se alejó de todos para despejarse. Después de un rato, Aris regresó llorando y pidió disculpas, explicó que durante lo que va de la temporada, se había guardado muchas cosas y llegó un momento en el que no pudo más y explotó. Antonio Rosique le preguntó al trazador de parkour y le dijo que aunque haya problemas, no debió haber reaccionado así. ¡Confirmó que sí hay problemas internos!

Otra de las controversias del equipo rojo, fue el de Patricio Araujo. ¡En donde por haberlo enviado a eliminación cuando no le tocaba, dijo que se encargaría de dividir y destrozar al equipo rojo! Lo dijo directo, frente a todos, pues lo tomó como traición y no como cuidar al equipo. Prácticamente le declaró la guerra a todos, menos a su esposa Zudikey, a Aristeo y a Carmelita que lo apoyaron al ser parte de su temporada. Desde ahí se le ha visto muy separado de los demás, jugando de manera individual junto con Zudikey. ¿Será que tienen una estrategia para llegar juntos a la final y ganar?

Lo último que sucedió en el equipo rojo, fue en la eliminación de Mariano Razo, en donde se batieron en un duelo Heliud, Aris y Mariano. Pulido decidió alejarse de su equipo y estar solo con Ana Lago, mientras que los demás estaban con Aristeo y Mariano. “Black Panther” pensó que Cázares y Razo habían hecho una estrategia para sacarlo, ¡y estaba seguro que Aris se estaba dejando perder para sacarlo a él de la competencia! Por lo que se molestó mucho y comenzó a decir que le encantaba que estuvieran jugando 2 vs. 1; al final el eliminado fue Mariano y “El Agui-León” no se quedó con las ganas de enfrentar a Heliud y decirle que si tenía algún problema con él, no lo dijera al aire, lo dijera de frente. Afortunadamente pudieron hablarlo y limar asperezas, ¡aunque últimamente no se les ha visto juntos como antes!

Hablando de medallas, Aristeo Cázares se ha mantenido al margen y ya ni si quiera quiere ganar medallas transferibles, pues sabe que en el equipo rojo, tener medallas no es tan bueno, ¡siempre salen peleados! Lo dice por experiencia. Heliud lo confirmó y dijo que no tenían que ser un problema las medallas, sino una ventaja. ¡Pero que los rojos eran todo menos una familia! Así que entendía la postura de Aris. ¡ZAAAAZ!

El equipo rojo se ha caracterizado por ser una potencia en los circuitos, pero también por no ser tan unidos; hay muchos grupitos y problemas internos. ¡Esperemos que todo eso no afecte su rendimiento, pues son grandes atletas!