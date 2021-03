La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, acepta que atraviesa por un doloroso momento.

A través de Instagram la joven empresaria y también modelo mostró su lado más vulnerable tras su accidentado paso por Vail, Colorado.

A principios de febrero Michelle Salas les reveló a sus seguidores que había sufrido un accidente por la cual debido ser operada, sin embargo, la influencer contó a través de sus redes sociales que no está pasando por su mejor momento luego de la cirugía.

Durante sus nevadas vacaciones en Vail, Colorado, la modelo tuvo un accidente que le provocó la ruptura de un ligamento en la rodilla derecha y, aunque ella misma aseguró que “la operación salió increíble”, también narró que la recuperación ha sido todo lo contrario.

“No es mi mejor momento, si les soy honesta, esta Michelle que ven hoy no es la Michelle que van a ver en un futuro (…) No la he estado pasado muy bien y bueno yo creo que es importante que así como estamos enseñando cuando estamos felices, cuando nos va bien, cuando nos sentimos bien, pues también abrir, entablar una conversación mucho más profunda y mucho más real”, reveló la hija de Luis Miguel a través de sus historias de Instagram.

El íntimo comunicado lo dio con una imagen muy alejada a la que estamos acostumbrados a ver de Michelle, con el cabello recogido, sin una gota de maquillaje, ni glamour...

“Me desconecté por completo porque no tenía cabeza para nada más, no tenía ganas; psicológicamente también es un reto muy grande, sobre todo cuando estás acostumbrada a ser una persona activa, que le gusta moverse, que le gusta estar todo el tiempo de arriba para abajo”, dijo la influencer, a quien le esperan varios meses sin hacer ejercicio ni esfuerzo físico.

“Es un antes y un después, es un parón en tu vida que llegó de la nada, fue un accidente que en un segundo me cambió todo. Y estoy agradecida y, obviamente, me considero una persona con suerte, ya que me pudo haber pasado cualquier otra cosa, pero eso no quita que me esté costando mucho trabajo y que de verdad cada día sea un reto y un enfrentamiento contigo mismo”, agregó la sobrina de Frida Sofía, quien también ha compartido fotografías de cómo pasa el tiempo reposando en su hogar en Nueva York.

“Me operé el martes… Y estuve internada dos días en el hospital… No les quiero mentir, la pasé muy mal… Ni siquiera es por el umbral del dolor… Mi cirugía salió espectacular, porque el doctor que me operó es una eminencia en el tema de las rodillas, de los ligamentos…En mi caso (la recuperación) ha sido muy dolorosa”, dijo Michelle.

Su madre, Stephanie Salas, ha estado en constante contacto con su hija en estos momentos, incluso le envió una carta que Michelle leyó para todos sus seguidores: "´Michelle, amor de mi vida. En la vida es (de) humanos tropezarse hjia mía, pero es (de) humanos saberse levantar. Las situaciones que van escribiendo el rumbo de nuestro destino son para darnos sabiduría y fortaleza. A veces ésta es la única forma de enfrentar y entender el mensaje divino, mi amor. Tienes la fortaleza para levantare de ésta, te amo con toda el alma’”.

Desde que Michelle dio la noticia de su accidente, dijo que no sería nada fácil para ella enfrentar una recuperación de ese tipo.

“No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha (…) Gracias a Dios no pasó a mayores, pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil”, señaló la influencer en ese momento.

