inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Así fue el gran inicio de La Academia VLA! Kristal, Viviann y Mario, nos deleitaron con sus voces

Mientras Viviann Baeza, Kristal Silva y Mario Girón, interpretaron el tema musical de La Academia VLA, repasamos a los nueve participantes que buscarán la gloria con sus voces.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Así se vivió el gran inicio! Mientras Viviann Baeza, Kristal Silva y Mario Girón, interpretaron el tema musical de La Academia VLA para marcar el gran inicio del reality musical, recordamos a los nueve participantes que buscarán la gloria con sus voces. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×