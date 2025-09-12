¡Así fue el gran inicio de La Academia VLA! Kristal, Viviann y Mario, nos deleitaron con sus voces
Mientras Viviann Baeza, Kristal Silva y Mario Girón, interpretaron el tema musical de La Academia VLA, repasamos a los nueve participantes que buscarán la gloria con sus voces.
