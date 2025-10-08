¿Le pidió disculpas a Florinda Meza? El hijo de ‘Chespirito’ responde contundente

Luego de que Roberto Gómez Fernández desaprobara el ‘hate’ que recibió Florinda Meza tras la serie de ‘Chespirito’, y que muchos interpretaran como disculpas, el hijo del icónico actor aclaró si es que le ofreció disculpas a la actriz. Además, mostró su postura sobre la nueva serie de Florinda Meza y también dio su opinión del sketch de Bad Bunny en SNL.