¿Le pidió disculpas a Florinda Meza? El hijo de ‘Chespirito’ responde contundente
El hijo del icónico actor aclaró si le ofreció disculpas a Florinda Meza, luego de que la defendiera del ‘hate’ tras la serie de ‘Chespirito’. Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de que Roberto Gómez Fernández desaprobara el ‘hate’ que recibió Florinda Meza tras la serie de ‘Chespirito’, y que muchos interpretaran como disculpas, el hijo del icónico actor aclaró si es que le ofreció disculpas a la actriz. Además, mostró su postura sobre la nueva serie de Florinda Meza y también dio su opinión del sketch de Bad Bunny en SNL.
