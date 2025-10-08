Victoria Ruffo de nuevo se lanza contra Eugenio Derbez; asegura que no es buen padre
Victoria Ruffo tiene un hijo en común con Eugenio Derbez pero según lo manifestado por la actriz, no fue un padre presente. Ante esto es que se lo hizo saber ante la prensa.
Victoria Ruffo siempre ha sido muy directa con respecto a lo que piensa y en esta oportunidad ha vuelto a encender las redes sociales. La actriz aprovecho el encuentro con la prensa para hacer fuertes y polémicas declaraciones sobre Eugenio Derbez.
¿Eugenio Derbez fue buen padre? Victoria Ruffo lo deja claro
Si bien se mostró contenta con el acercamiento que ha tenido Eugenio con su hijo José Eduardo, no dejó de mencionar que en el pasado “nunca fue un buen papá”. Además hizo hincapié en que se enfocó más en su carrera que en la familia y ella lo sacó adelante.
¿Qué dijo Victoria Ruffo contra Eugenio Derbez?
Los medios de comunicación le consultaron a la actriz sobre la buena relación que tiene actualmente Eugenio con su hijo que ha quedado grabada en la serie De Viaje con Los Derbez.
Ante esta situación es que la actriz mexicana dijo que:"Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora…". Así es que ha dejado claro que las etapas importantes de la niñez de José Eduardo carecieron de la figura paterna.
También Ruffo agregó: “Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…",esto deja claro que la mujer fue quien estuvo a cargo de la crianza de su hijo.
@vengalaalegria "Papá nunca ha sabido serlo": #VictoriaRuffo habla sobre la paternidad de #EugenioDerbez, luego de que el actor asegurara que le ha dado todo a sus hijos. 🤯😯 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por #AztecaUNO ♬ sonido original - Venga La Alegría
Victoria y un consejo para Eugenio
Si bien Victoria hizo declaraciones contra Eugenio, también lo aconsejó en cuanto a no repetir los mismos errores con su hija más pequeña, Aitana.
“De los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá. Cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas”, afirmó.
De esta manera Victoria Ruffo le pide de manera indirecta a Derbez que asuma su rol de padre con cuidado y tiempo de calidad con Aitana. De esta manera es importante que ponga a su familia por delante de su carrera, cosa que no sucedió con su hijo José Eduardo.