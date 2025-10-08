Así le va a Omahi de La Granja VIP en sus redes sociales: ¡su increíble poder digital!

El influencer Omahi, uno de los más populares y con una mayor presencia digital en México, se convirtió en la celebridad número 11 en unirse a la aventura de La Granja VIP: ¿pero quién es él y cuál es su especialidad en el mundo de la creación de contenido? ¡Conócelo!

¿Quién es Omahi, la celebridad 11 que se une a La Granja VIP?

Omahi, cuyo verdadero nombre es Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, es un famoso creador de contenido nacido el 12 de diciembre de 1994 con una fuerte presencia sobre todo en Instagram y TikTok que ganó popularidad en el mundo digital gracias a sus experimentos sociales que midieron la honestidad de países como Japón.

Aunque en un inicio estudió la carrera de Derecho por 5 años, Omahi pronto dejó esta actividad para dedicarse totalmente a crear contenido en redes sociales, trabajo al que dedica ahora 24/7 y que le dio mucha proyección viral gracias a sus divertidos sketch de humor y estilo de vida.

Sin embargo, la creación de videos y las fotos virales no es la única actividad de Omahi: el granjero también es un talentoso DJ y, de hecho, participó en el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC).

¿Cuántos seguidores tiene Omahi en sus plataformas?

Como te comentamos, Omahi es uno de los creadores de contenido con mayor poder viral: en Instagram, por ejemplo, el influencer cuenta con ¡5.6 millones de seguidores! a quienes consiente con divertidas fotos y videos de su día a día.

Si el poder de Omahi en Instagram te sorprendió, entonces seguramente te quedarás con la alucinante comunidad de TikTok que lo apoya: ¡nada más y nada menos que 31 millones de fans! Una cifra increíble que podría ser determinante a la hora de la votaciones... ¿crees que lo apoyen rumbo a la final de La Granja VIP ?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Omahi listo para decirle adiós al glamour se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno de contenido súper divertido y polémico para las redes sociales!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: