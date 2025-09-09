inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Tu hijo no hace amigos en la escuela? La psicoterapeuta Katya Wolf explica por qué es importante

La psicoterapeuta Katya Wolf explica la importancia de que se formen amistades en la escuela y comparte tips y consejos para que los papás y mamás apoyen a sus hijos en el proceso.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La psicoterapeuta Katya Wolf explica la importancia de que se formen amistades en la escuela y comparte tips y consejos para que los papás y mamás apoyen a sus hijos en el proceso. ¡Toma nota!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×