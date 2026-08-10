PostShow | Luis revela que presentía su eliminación y asegura que disfrutó cada momento

Luis llegó al PostShow después de convertirse en el eliminado de MasterChef 24/7 y sorprendió al revelar que tenía el presentimiento de que esta noche sería su salida. Entre bromas y anécdotas, aseguró que se va tranquilo, sin reproches y feliz de haber disfrutado la competencia al máximo, pese a las críticas, los mandiles negros y los momentos complicados.